Спасибо неравнодушным соседям: полиция забрала новорожденного у пьяных «в хлам» родителей

Поздно вечером 28 июня (около 23:30) Госполиция получила вызов от обеспокоенных жителей, сообщивших, что в латгальском предместье Риги в одной из квартир третий день пьют и дебоширят, бьют посуду и выбрасывают ее через балкон на улицу, и помимо этого, есть вероятность, что в квартире, находится новорожденный.

Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась - в квартире находилась женщина 1987 года рождения с тремя промилле, а также ее муж 1978 года рождения, который также был сильно пьян. В квартире действительно находился их общий ребенок, который родился лишь в этом месяце.

Для новорожденного были вызваны медики, которые доставили ребенка в больницу.

В связи со случившимся начато административное дело по ст. 173 - за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф в размере до 140 евро.

Информация также передана в сиротский суд.

Полиция поблагодарила неравнодушных жителей, которые помогли предотвратить возможное несчастье, и призвала всех и каждого при подозрении, что ребенку что-то угрожает или за ним не осуществляется должный уход, незамедлительно сообщать в полицию по номеру 110.