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За сутки в Латвии зарегистрировано 30 пожаров

LETA
Фото: Jānis Škapars / TVNET

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 30 пожаров, в одном из них пострадал один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Шесть пожаров зарегистрировано в Риге, 13 - в других городах, девять - в краях Латвии. ГПСС участвовала также в тушении двух лесных пожаров.

За сутки ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы, 13 вызовов оказались ложными.

С начала года в Латвии зарегистрировано 5849 пожаров. В пожарах погибли 36 и пострадали 178 человек.

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