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Случай в Золитуде с трагическим концом: спасатели призывают не оставлять окна в режиме проветривания

Русский TVNET
Фото: Ekrānuzņēmums/Facebook

«В Риге, в Золитуде, произошел трагический случай. К сожалению, причиной тому стала человеческое безразличие. Поэтому я прошу передать эту информацию дальше», пишет один из пользователей социальной сети Facebook в группе «Vēlos palīdzēt!».

«Оставлять окна в режиме «проветривания» очень и очень опасно, если у тебя дома живет кот! Уже было множество летальных исходов... да и в этом случае котенка не удалось спасти...».

Портал TVNET связался с сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые сообщили, что 16 июня был получен вызов с улицы Александра Биезиня в Риге. Прибыв на место событий, спасатели констатировали, что на четвертом этаже жилого дома в окне застрял котенок, который, на тот момент, ко сожалению, уже умер. Пожарные освободили мертвое животное и отдали ответственным органам.

VUGD призывает жителей заботится о четвероногих питомцах, и отгородить их от возможности попадания в подобные ситуации.

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