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Похитил несовершеннолетнего и заставил его копать себе могилу. Жуткая история из Цесиса

Русский TVNET
Фото: REUTERS/Scanpix

Видземский окружной суд в Цесисе назначил наказание в виде тюремного заключения на полтора года и 220 часов принудительных работ мужчине, который обокрал и похитил несовершеннолетнего парня, заставив его копать себе могилу на кукурузном поле.

Инцидент произошел 31 августа 2017 года, когда осужденный обокрал жертву и отобрал у него мобильный телефон, говорится в решении суда. Через некоторое время виновный встретился с пострадавшим в саду другого человека, где осужденный ударил подростка бейсбольной битой по спине и шее.

После мужчина затолкал пострадавшего в багажник своего автомобиля и отвез на кукурузное поле, где он заставил подростка вырыть себе могилу и лечь в нее. Осужденный ушел после того как совершил преступление.

Мужчине наказание назначено после заключения договоренности с прокуратурой. С него также взыскивается 900 евро, которые выплачены пострадавшему как государственная компенсация, и 86,90 евро, которые выплачены как компенсация ущерба.

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