Поехал на поезде в Ригу и пропал: полиция разыскивает пенсионера из Екабпилса

Екабпилский участок Госполиции Земгальского региона разыскивает без вести пропавшего Павла Иванова 1938 года рождения, который 21 июня этого года с железнодорожной станции Екабпилса поехал на поезде в Ригу и пропал.

Его приметы: рост 160 см, очень худого телосложения, без волос, нет передних зубов, хромает на правую ногу, плохо слышит.

Был одет в темную шабку, длинную темную куртку, темные серые брюки, зеленый джемпер, серый пояс с несколькими карманами и молниями, коричневые ботинки и черные носки. С собой была клетчатая сумка зеленого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Павла Иванова, просят звонить по номерам телефонов 65202600, 65202609, 110 или же обращаться в ближайшее отделение полиции.