14 попаданий в поле зрения полиции к 6 годам: ребенок бродит по Зиепниеккалнсу, родители пьют

29 июня незадолго до 13 часов сотрудники Земгальского управления муниципальной полиции Риги во время патрулирования в Зиепниеккалнсе заметили мальчика дошкольного возраста, который бродил по улице без присмотра взрослых.

Полицейские остановились у ребенка и опознали его. Мальчик попадал в поле зрения муниципальной полиции уже 13 раз. В семи случаях он находился в публичном месте без присмотра взрослых. В трех случаях ребенок бесцельно часами катался на общественном транспорте, его заметили сотрудники Rīgas satiksme и сообщили в полицию. В большинстве случаев родители ребенка были равнодушны к происходящему или находились в состоянии алкогольного опьянения. В одном из случаев ребенка из-за невнимательности родителей пришлось госпитализировать.

Ребенка многократно отлучали от семьи и доставляли в кризисный центр, однако до этого родителям удавалось вернуть своего отпрыска. Во время проверки данных ребенка выяснилось, что он уже достиг шестилетнего возраста. В этот раз ребенок один гулял по улицам Зиепниеккалнса, пока его родители дома употребляли алкоголь.

Ребенка доставили домой, где находились родители. Мать обвинила своего шестилетнего сына в регулярном создании неприятностей. На вопрос, как ребенок выбрался из дома, родители дали противоречивые ответы, которые периодически меняли. При этом во всех версиях они отрицали свою ответственность за происходящее.

Несмотря на то, что квартира недавно была отремонтирована, были констатированы неприемлемые для ребенка обстоятельства. Везде была разбросана грязная одежда, пол и посуда также были грязными, а на свободных поверхностях стояли пустые упаковки из-под алкоголя. В холодильнике полицейские не нашли подходящей ребенку еды.

Были вызваны медики, которые констатировали, что госпитализация ребенку не нужна.

Мальчика доставили в безопасную среду в кризисный центр.

Сотрудники муниципальной полиции навестили семью на следующий день, однако родители ребенка употребление алкоголя не прекратили. Кроме того, в квартире по-прежнему царила антисанитария.

Материалы дела были переданы сиротскому суду, а также отделу муниципальной полиции Риги по профилактике детских правонарушений для оценки ответственности родителей.