Лось заблокировал движение в Милгрависе

29 июня незадолго до 16 часов сотрудники зиемельского управления муниципальной полиции Риги получили несколько звонков от жителей Милгрависа, которые сообщали о любознательном лосе. Лесное животное создало на проезжей части несколько опасных ситуаций.

Стражи порядка, прибывшие по указанному адресу, заметили лося. Любознательное животное немного испугалось и убежало в находящиеся на краю дороги кусты, однако уходить совсем не собиралось. Были вызваны сотрудники ветеринарной клиники «Dr. Beinerts».

После оценки ситуации было решено, что использование транквилизаторов в данном случае нецелесообразно. Поэтому полицейские и сотрудники клиники общими силами пытались лося прогнать обратно в лес. Движение транспорта было заблокировано в обоих направлениях, однако вскоре стражам порядка удалось выгнать лося из кустов и загнать в лес, где он пропал из поля зрения.