«Если бьёте, то бейте до конца»: Побои, убийство, уничтожение тела и улик

Некоторым из нас нравится смотреть мировые криминальные сводки и передачи, в которых обсуждают чудовищные, циничные убийства. После телевизионного эфира, мы как правило выдыхаем, радуясь, что подобно не происходит рядом с нами... Однако это не совсем так. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о латвийской судебной практике. Сегодня - о жестоком убийстве группой лиц с дальнейшим осквернением трупа и попытками скрыть улики.