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«Если бьёте, то бейте до конца»: Побои, убийство, уничтожение тела и улик

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čika / LETA

Некоторым из нас нравится смотреть мировые криминальные сводки и передачи, в которых обсуждают чудовищные, циничные убийства. После телевизионного эфира, мы как правило выдыхаем, радуясь, что подобно не происходит рядом с нами... Однако это не совсем так. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о латвийской судебной практике. Сегодня - о жестоком убийстве группой лиц с дальнейшим осквернением трупа и попытками скрыть улики.

1

Мужчины избивали, женщина наблюдала
2

Убили и спрятали труп в машину
3

Сожгли тело и машину, а кости измельчили
4

Обернули пленкой и вывезли в поселок
5

Убитого в лесу искали неделю
6

Как наказали убийц?
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