В больницу доставлен лежавший на улице сильно пьяный подросток

В понедельник, 2 июля, в Латгале в больницу с алкогольной интоксикацией был доставлен 16-летний парень, обнаруженный в общественном месте, сообщает агентство ЛЕТА.

Парня, лежащего в общественном месте, нашли прохожие.

Кроме того, медики вчера оказали помощь двум людям, у которых после укусов насекомых началась аллергическая реакция. Пострадавшие от укусов были доставлены в больницу.

В одном из случаев под Ригой 46-летнего мужчину в голову ужалило насекомое, возможно, оса. После этого у мужчины началась сильная аллергическая реакция, в том числе отеки и сыпь типа крапивницы.

В свою очередь в Видземе 57-летнюю женщину в голову ужалила пчела. У пострадавшей также началась сильная аллергическая реакция с отеком.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1001 вызов, 150 из которых были связаны с травмами.