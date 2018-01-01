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Пропавший без вести 23-летний Марис найден мертвым

LETA
Фото: AP/Scanpix

18 июня 2018 года пропал 23-летний житель Нереты (Латвия) Марис Цепуритис.

Госполиция сообщила, что вчера было найдено тело Мариса.

Начато расследование, однако сейчас можно сказать, что не обнаружено признаков насильственной смерти и ничто не свидетельствует, что произошло преступление.

Как уже сообщал Русский TVNET, молодой человек в день пропажи уехал из дома в Абрете Неретской волости Неретского региона на красном женском велосипеде. Уехал без денег, документов, банковских карточек и телефона. В последние месяцы телефоном не пользовался. Профиль в социальной сети Facebook удален.

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