Трое мужчин были задержаны за ограбление подростков-музыкантов

Во второй половине дня 30 июня к сотрудникам Центрального управления муниципальной полиции обратились два 13-летних подростка, которые на газоне Бастейкалнса оставили свои музыкальные инструменты – тромпет и кларнет. Дети отсутствовали совсем короткий период времени, но когда вернулись, инструментов на месте не оказалось.

В момент разговора подошел некий турист и указал на троих мужчин, находившихся неподалеку. Иностранец сказал, что был свидетелем того, как эти трое забрали кейсы с инструментами и помчались прочь.

Мужчин задержали на бульваре Райня, где мальчики сразу узнали свои вещи.

Задержанные настаивали на том, что музыкальные инструменты валялись без присмотра, поэтому они решили их забрать. Мужчины свою вину категорически отрицали.

Во время обыска мальчик заметил в кармане одного из задержанных свой МР3-плейер и зарядное устройство.

Мужчины в возрасте 29, 44 и 51 года были задержаны и доставлены в Госполицию для дальнейших процессуальных действий. О случившемся были проинформированы и родители мальчиков.