На пляже в Лиепае умерли уже три человека

В июне на лиепайском пляже умерли два человека. Одно трагическое происшествие случилось в четверг, 28 июня. Помощник начальника Курземского регионального управления ГП Мадара Шершнева сообщила, что в 13.12 была получена информация от службы неотложной медицинской помощи (СНМП), что на пляже примерно в 200 м от спасательной станции констатирована биологическая смерть женщины, 1945 г.рожд.

Другой случай произошел 12 июня. И в этот раз госполиция в 12.46 получила информацию от СНМП, что на пляже напротив надписи «Лиепая» умер мужчина, 1957 г.рожд.

Заведующая отделом коммуникации СНМП Илзе Букша подтвердила, что 12 и 28 июня медики получили вызов на лиепайский пляж. В обоих случаях причина смерти пока неизвестна. «Люди умерли в общественном месте. Возможно, причиной смерти пожилых людей был сердечный приступ. Нельзя исключать и влияния жары», – сказала Букша. Мужчину нашли лежащим на песке, женщину – у кромки воды. До прибытия медиков первую помощь им пытались оказать пляжные спасатели. К сожалению, их жизни спаси не удалось.

Эти два случая – не единственные в этом году. Примерно месяц назад на волейбольной площадке недалеко от спасательной станции был найден мертвым мужчина примерно 80 лет, которому стало плохо с сердцем.