Мужчине, вырастившему 271 грамм марихуаны, грозит тюрьма

Должностные лица отдела Криминальной полиции Салдусского районного отделения Госполиции Курземского региона завершили следствие в рамках уголовного процесса о недозволенном выращивании растений, содержащих наркотические вещества, и передали его дальше прокуратуре Салдусского района для начала уголовного преследования.

8 июня этого года Госполиция получила информацию о том, что в одном из садов в волости Новадниеку Салдусского края находится плантация марихуаны. Теплица находилась в собственности некой женщины, которая там сама не жила и долгое время не находилась.

Госполиция начала уголовный процесс, в рамках которого был задержан мужчина 1990 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

Растение изначально выращивали в горшках, после чего случайным образом выбрали отдаленное место в волости Новадниеку. На собственности лицо построило теплицу, где продолжило выращивать марихуану.

Всего в теплице находилось 21 растение, содержащее, как установила экспертиза, 271,55 граммов каннабиса. Мужчина свою вину признал и в рамках следствия сотрудничал. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. Размер наказания установит суд.