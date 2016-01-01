Обыск - не жест доброй воли: по делу «Vairāk saules» допросили ребенка

В деле о налогах сети ресторанов «Vairāk saules» полицейские без присутствия взрослых допросили 12-летнего ребенка. Кроме того, в его присутствии был проведен обыск, пишет «Latvijas Avīze». Мать допрошенной девочки в произошедшем усматривает нарушения, в связи с чем обратилась в полицию с просьбой оценить действия стражей порядка и признать доказательства, полученные в результате допроса и обыска, неиспользуемой в рамках уголовного процесса информацией.

Обыск произошел по месту жительства женщины, потому что там формально был задекларирован один из работников «Vairāk saules», который там не живет. Во время обыска женщины не было дома, в квартире находилась только 12-летняя дочка. Днем ей поступил звонок с телефона дочери, но говорил неизвестный мужчина, который представился сотрудником криминальной полиции, у которого есть ордер на обыск.

«После этого я позвонила соседке и попросила, чтобы она пошла в квартиру и посмотрела, что там происходит, а сама бросила работу и поехала домой. Вскоре соседка отзвонила и сказала, что стучала в двери квартиры и их открыл мужчина, однако он ее не впустил, пояснив, что ведется обыск. Через плечо полицейского соседка увидела, что моя дочь сидит на диване с собачкой на руках и с ней еще три человека», - рассказала женщина.

Попав в квартиру, женщина узнала, что стражи порядка допросили ее дочь и записали все сказанное ей

. «Когда я спросила, на каком основании был проведен допрос, должностные лица ответили, что даже если бы в квартире был пятилетний ребенок, они могли проникнуть в квартиру хоть через окно».

После допроса женщины ей предложили расписаться, что у нее нет претензий к тому, что была допрошена и несовершеннолетняя дочь. «Устно я сказала, что у меня есть претензии, однако мне пригрозили, что полицейские, в принципе, могут забрать мои компьютер и телефон.

Я испугалась, так как там находилось много информации, необходимой мне по работе, я также была в шоке от происходящего, поэтому расписалась, что претензий не имею»,

- рассказала женщина.

Позднее дочь рассказала, что когда в квартиру пришла полиция, она испугалась и подумала, что это воры. От страха она выбежала в подъезд, чтобы попросить помощи у соседей, однако один из мужчин схватил ее за руки и затащил обратно в квартиру. Тогда она забежала в свою комнату, чтобы позвонить матери, но один из инспекторов опередил ее и взял телефон из ее рук.

Русский TVNET уже писал, что полиция в первой половине июня провела по делу «Vairāk saules» 34 обыска и задержала четырех человек. Обыски были произведены, так как существовали подозрения, что в результате преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млн евро. Совладелец предприятия и шеф-повар Эндийс Берзиньш обвинил полицию в том, что эти действия - попытка рассчитаться с помощью стражей порядка.

Представитель Госполиции Сигита Пилдава, комментируя порталу TVNET прозвучавшие обвинения, указала, что «обыск никогда не был жестом доброй воли. Обыск - процессуальные действия, которые санкционирует следственный судья после оценки ситуации и обстоятельств».

«По сути, обыск - это репрессивные следственные действия - конкретное место, помещение, объект или лицо подвергаются обыску с целью получения доказательств.

Полиции в этом процессе важно не допускать отхождения от процедуры, так как в противном случае доказательства признаются недопустимыми и неиспользуемыми для доказательств»,

- пояснила Пилдава.

Комментируя прозвучавшую информацию о том, что ребенок был допрошен без присутствия взрослых, Пилдава ответила, что «в этом и подобным случаях защита использует свою тактику, в этот раз особенно используются инструменты общественных отношений. При этом полиция не может ни один процесс сделать публичным и вступать в спорные дискуссии».

Пилдава указывает - если у кого-то есть жалобы, у него есть право обратиться в Бюро внутренней безопасности.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairāk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.