Триллер в Кенгарагсе: Убегая от полиции, пьяный водитель пытался пересесть на пассажирское место

Во время патрулирования в Кенгарагсе, полицейские заметили на улице Маскавас странную машину Ауди, которая выделялась среди общего потока транспорта. Об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

Продолжая преследовать «Ауди», полицейские обратили внимание, что водитель старается избежать взгляда. Стражи порядка попросили водителя остановиться и прижаться к обочине.

FOTO: Скриншот видео

Но затем началась погоня по внутренним дворам, после которой водитель пытался пересесть на пассажирское место, а пассажир - на место водителя.

FOTO: Скриншот видео

Он объяснил свою помощь дружбой. При этом у пассажира, который оперативно занял место водителя, нет прав. На вопрос полицейских, понимает ли он, что теперь его ждут проблемы, лишь ссылался на дружбу и говорил, что это было обоюдное решение.

FOTO: Скриншот видео

Тест на алкоголь показал, что у водителя в крови было более полутора промилле спиртного.

Нарушителя ждет не только крупный штраф, который скорее всего превысит стоимость его автомобиля, но и лишение прав.