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На охраняемой парковке в Кенгарагсе BMW ободрали как липку

Русский TVNET
Фото: Facebook

Видеокамеры и колючая проволока не стали препятствием для преступников, которые под покровом ночи разобрали на детали BMW, оставленный на охраняемой парковке в Московском форштадте.

«Сегодня ночью, на охраняемой автостоянке с видео и колючей проволокой была разграблена моя машина. Всё что украдено - промаркировано!», - написал в соцсети владелец транспортного средства Сергей.

Пользователи посочувствовали автовладельцу, чье утро началось с неприятного сюрприза и еще раз напомнили, что платная, охраняемая стоянка - это всего лишь гарантированное место для железного коня, а никакой ответственности хозяин парковки не несет.

Комментаторы пишут, что машину лучше всего оставлять в гараже, но известны случаи, когда и оттуда угоняли ценные авто.

В таким случаях остается только надеется на полис KASKO или пересаживаться на машину, детали которой не в топе у воров.

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