Драка в Риге: полиция просит опознать нападавшего

Муниципальная полиция Риги получила заявление от мужчины о нанесении телесных повреждений. Пострадавший рассказал, что 10 июня этого года он вместе с другом отдыхал на скамейке на набережной, когда вдруг к ним подошел агрессивно настроенный парень с подругой. Агрессивный мужчина сначала начал обзываться, а затем несколько раз ударил по голове одного из отдыхающих. Во время нападения его друг успел достать телефон и снять окончание конфликта - удар ногой.

Сейчас в муниципальной полиции начато административное делопроизводство о нанесении малозначительных телесных повреждений, мужчина, запечатленный на видео, разыскивается. Его имя, возможно, Александр, так как пострадавший слышал, что его так называла его подруга.

Всех, кто может опознать мужчину с видео, полиция просит отозваться, позвонив по номерам телефона 110 или 67181204.