Были свидетелями Иеговы, стали свидетелями угона: в Болдерае с частного двора «увели» Volvo

По информации полиции за прошедшие сутки в Латвии были угнаны 7 автомобилей, в том числе Volvo с украинскими номерами с территории частного дома в Болдерае. Приехавшая в отпуск в латвийскую столицу семья осталась без колес и обратилась за помощью через соцсети.

«Сегодня, 5 июля, ночью в Болдерае из двора у частного дома, ул Каптейню (рядом со свидетелями Иеговы) угнали машину. Volvo XC60 2017 года, белого цвета. Украинские номера АА3488PT. Это машина моей сестры. ПОЖАЛУЙСТА поделитесь постом! Будем благодарны за любую информацию!!!», - написала в Facebook сестра пострадавшей Татьяна.

«Машину, скорее всего, вели еще с Литвы, наверное, она уже там», - такой комментарий появился под постом о помощи.

Чудеса иногда и, правда, случаются. Так стало известно, что благодаря бдительным жителям, которые сообщили в полицию о брошенном на производственной территории в Агенскалнсе Porsche Cayenne со спущенными шинами, угнанный автомобиль вернули владельцу.