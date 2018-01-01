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Вецмилгравис: во время обыска мужчина пытался съесть пакетики с порошком

Riga.lv
Фото: Rīgas pašvaldības policija

Поздно вечером 4 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), патрулировавшие в Вецмилгрависе, заметили двух подозрительных мужчин, которые в последние годы неоднократно попадали в поле зрения полиции. Оба, увидев полицейскую машину, заметно занервничали. Сотрудники РМП решили узнать причины тревожного поведения.

Во время обыска одного из мужчин было замечено, что в его кулаке зажато несколько пластиковых пакетиков. Его попросили показать упаковки, но он внезапно вырвался от полицейского и попытался съесть несколько пачек. Тем временем второй полицейский успел заблокировать руки обыскиваемого. Разжав пальцы его руки, обнаружили несколько пакетиков с белым порошком неизвестного происхождения.

Также в ходе обыска у мужчин обнаружили пневматическое оружие и шприцы.

О случившемся проинформировали Госполицию, сотрудники которой переняли работу на месте события.

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