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В Риге двое мужчин напали на сотрудников полиции

LETA
Фото: Rīgas pašvaldības policija

Сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали двоих мужчин, которые напали на полицейских.

Полицейские отреагировали на сигнал: на улице Лидоню в Риге дерутся подростки. Пока стражи порядка разговаривали с ними, некий прохожий сначала начал выкрикивать грубости в адрес полицейского, затем отказался назвать свои персональные данные. Учитывая его поведение, было принято решение задержать грубияна. Однако в момент задержания на полицейских набросились его друзья. Полицейским пришлось вызвать еще один экипаж для подкрепления, в итоге двое мужчин 26 и 46 лет были доставлены в участок Госполиции. Оба были основательно пьяны.

Начато административное делопроизводство за неподчинение представителям полиции. В свою очередь, подростки, разнимать которых и приехали изначально «муниципалы» успокоились и никаких претензий друг к другу не имеют.

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