На нудистском пляже в Вецаки женщина «застукала» эксгибициониста в нескольких метрах от себя

5 июля около 16 часов Госполиция получила сигнал на нудистский пляж в Вецаки, где мужчина занимался самоудовлетворением, выбрав объектом вожделения некую женщину.
Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что отдыхавшая на пляже женщина заметила мужчину, который пристально смотрел на нее и совершал неприличные действия. Дама резко поднялась и стала пристально смотреть на него, думая, что тот остановится. Однако ее действия не смутили эксгибициониста и он продолжал самоудовлетворяться. Более того, он подошел к даме совсем близко. Тогда она рассердилась и вызвала полицию.
Позже выяснилось, что задержанный и доставленный в участок мужчина 1953 года рождения ранее не попадал в поле зрения полиции. Ему «светит» статья за «мелкое хулиганство»