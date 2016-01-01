В деле о контрабанде наркотиков по почте сделан следующий шаг

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) 29 июня передало прокуратуре по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования материалы уголовного процесса в отношении гражданина Латвии 1982 г. рожд., заказывавшего на нелегальных интернет-порталах наркотические вещества и осуществлявшего с ними незаконные действия, сообщили агентству ЛETA в СГД.

В 2016 году Управление налогово-таможенной полиции объединило в одно делопроизводство уголовный процесс с еще 14 уголовными процессами, начатыми о контрабанде наркотических веществ в крупных размерах в почтовых заказах из Нидерландов. Во всех этих уголовных процессах в качестве получателя фигурировал латвийский гражданин 1982 г. рожд., в ходе следствия признанный подозреваемым.

Следствие установило, что подозреваемый мужчина получил 15 почтовых отправлений, в которых были обнаружены такие наркотические и психотропные вещества, как MDMA, 3-MMC, кокаин и гашиш. Все эти вещества мужчина заказывал на нелегальных интернет-порталах и получал через ГАО «Latvijas pasts».

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск и обнаружены таблетки MDMA в большом количестве и предметы, свидетельствующие о незаконных действиях с наркотическими веществами.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого был применен арест, который позднее был заменен на не связанную с лишением свободы меру пресечения.