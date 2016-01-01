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В этом году на рабочих местах погибли 16 человек, еще 26 нашли мертвыми

LETA
Фото: Ieva Lūka / LETA

В этом году с 1 января по 5 июля в результате несчастных случаев на работе погибли 16 человек, а еще 26 работников были найдены умершими, свидетельствуют данные Государственной инспекции по труду.

Так, один из летальных несчастных случаев произошел потому, что работника сдавило демонтируемой металлической конструкцией. В другом случае мужчина 47 лет подошел слишком близко к автопогрузчику и был сбит на бетонный пол.

По данным госинспекции, еще 78 человек с января по июль получили на рабочих местах тяжкие телесные повреждения.

В прошлом году за такой же период погибли 42 работника, тяжелые травмы на рабочих местах получили 95.

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