В Бауском крае разбился самолет: Пилот погиб

В воскресенье, 8 июля, в Бауском крае попал в аварию одноместный самолет, об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Спасатели освободили из упавшего самолета одного человека, который погиб.

В Службе неотложной медицинской помощи агентство LETA узнала, что погибший пилот - 50-летний мужчина.

Как сообщил агентству ЛЕТА директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов, самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить экстренную посадку.

Три самолета вместе летели из Биржая в Спилве, когда пилот одного из них сообщил двум другим, что он вынужден совершить экстренную посадку,

так как в двигателе сильно упало давление масла. Эта попытка экстренной посадки оказалась неудачной.

Пилоты двух других самолетов, приземлившихся недалеко от места аварии, подтвердили эти обстоятельства произошедшего.