Убийство Бункуса: Жители активно помогают раскрыть преступление

Адвокатское бюро убитого в мае администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро тому, кто предоставит важную для раскрытия преступления информацию. Сразу же после этого сотрудники бюро получили несколько сообщений от жителей.

В адвокатском бюро сказали, что не станут комментировать содержание и значение полученной информации. Но, представитель бюро отметила, что жители Риги очень отзывчивые и помогают раскрыть убийство.

В адвокатском бюро рассказали, что они разместили рекламные объявления о вознаграждении за ценную информацию об убийстве Бункуса и очень надеются, что это поможет найти преступника.

Руководитель бюро Екатерина Галушка объяснила, что сотрудники пошли на этот шаг с целью способствовать интенсивности расследования и обнаружить значимые факты. Бюро обещает полную конфиденциальность.

У вознаграждения не будет ограничения по сроку и оно будет выплачено персоне или групп лиц, чья инфорация наведет на правильный след и поможет задержать убийц.

Обращаться можно по телефону +371 200 93 332 vai e-pastu «palidzi@protonmail.com».

Напомним, что администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит утром 30 мая, когда он на автомобиле ехал мимо Рижского Братского кладбища.