Разбившийся в Баускском крае самолет был создан в Люфтваффе

Одноместный самолет CASA 1-333, который разбился в воскресенье в волости Давиню Баускского края, редко встречаемая в наши дни модель - Bucker Bu 133 Jungmeister, он был создан в 30-х годах прошлого века Германией для нужд Люфтваффе. Конкретный самолет был произведен в Испании, рассказал TVNET директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Принимая во внимание, что маленькие самолеты, созданные нацистской Германией и когда-то бывшие популярными, в наши дни редкость, они и разбиваются редко.

В воскресенье три самолета вместе летели из Биржая на Спилве. Пилот одноместного летательного аппарата модели Bucker Bu 133 Jungmeister сообщил коллегом, что в двигателе понизилось давление масла, поэтому нужно совершить вынужденную посадку. «Это означает, что, возможно, двигатель не работал на полную мощность и пилоту пришлось принимать решение очень быстро. Он быстро нашел место, свободное от препятствий, и должен был совершить посадку. Все произошло слишком быстро, на повторные маневры не оставалось времени», - пояснеил Городцов.

50-летний пилот погиб на месте происшествия. По факту произошедшего начат уголовный процесс.