Выяснена личность погибшего в авиакатастрофе под Бауской пилота

Как рассказал начальник отдела расследований несчастных случаев и инцидентов Бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Висвалдис Трубс, три самолета, которые летели из Биржая на аэродром Спилве, были зарегистрированы в Швеции, однако в разбившемся самолете и еще одном из трех летательных аппаратов находились граждане Новой Зеландии.

Трубс указал, что ему пока что не удалось ознакомиться с углубленной информацией о погибшем, однако его лучших друг, летевший в другом самолете, рассказал, что он был опытным пилотом.

Трубс также рассказал, что в момент аварии произошло почти фронтальное столкновение самолета с землей, и первоначальная информация свидетельствует, что двигатель в момент столкновения работал, но на низких оборотах.

Как уже писал Русский TVNET, одноместный самолет CASA 1-333, который разбился в воскресенье в волости Давиню Баускского края, редко встречаемая в наши дни модель - Bucker Bu 133 Jungmeister, он был создан в 30-х годах прошлого века Германией для нужд Люфтваффе.

В воскресенье три самолета вместе летели из Биржая на Спилве. Пилот одноместного летательного аппарата модели Bucker Bu 133 Jungmeister сообщил коллегам, что в двигателе понизилось давление масла, поэтому нужно совершить вынужденную посадку. «Это означает, что, возможно, двигатель не работал на полную мощность и пилоту пришлось принимать решение очень быстро. Он быстро нашел место, свободное от препятствий, и должен был совершить посадку. Все произошло слишком быстро, на повторные маневры не оставалось времени», - пояснил Городцов.

50-летний пилот погиб на месте происшествия. По факту произошедшего начат уголовный процесс.