В Риге двухлетний ребенок упал со второго этажа

В понедельник в Риге из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок.

Мальчик упал в песок, который смягчил падение. Ребенок был доставлен в больницу с ушибами тела.

В понедельник медики оказали помощь в нескольких случаях, когда дети получали травмы после падения с высоты. К примеру, в Риге из кровати выпал 7-месячный младенец, который получил травму головы. В свою очередь в Земгале пострадала трехлетняя девочка, которая выпала из гамака, в результате чего получила травмы головы и позвоночника. В другом случае в Земгале 11-летняя девочка сломала ногу, упав с качелей.

Пострадали 9 июля и несколько взрослых. В Риге 32-летний мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он получил политравму или повреждения нескольких частей тела, в том числе травмы головы, живота, грудной клетки и позвоночника.

Под Ригой пострадал и 87-летний мужчина, который упал с двухметровой высоты во время ремонта крыши. Мужчина получил травмы позвоночника и грудной клетки, а также переломы ребер.

В Земгале во время ремонты крыши пристройки дома с двухметровой высоты упал 69-летний мужчина. Он получил травмы головы и позвоночника.

В Курземе 63-летний мужчина провалился сквозь крышу сарая. Он упал примерно с трехметровой высоты на бетонный пол и получил травмы головы и позвоночника.

Пострадавших людей медики доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1052 вызова, 176 из которых были связаны с травмами и несчастными случаями.