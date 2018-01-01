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Волна вандализма в Бауске: неизвестные бьют стекла в окнах школ

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В конце прошлой неделе в нескольких образовательных учреждениях Бауски были выбиты окна, сообщает агентство ЛЕТА.

В период с 21 часа 8 июля по 3:30 9 июля в Баускской музыкальной и художественной школе было выбито стекло окна фасада, а утром во вторник, 10 июля, было констатировано, что выбиты два окна в подвале Баускской государственной гимназии. Кроме того, разбито окно спортивного центра, полиция получила информацию об этом случае сегодня утром.

По всем случаям повреждения имущества начаты уголовные процессы.

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