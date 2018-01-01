В Англии мертв, в Латвии - жив! Как семья из Резекне борется за право получать пособие

Семья из Резекне потеряла кормильца в Англии, куда мужчина отправился на поиски работы. Теперь вдова более полугода борется с местными и Британскими институтами, чтобы ее маленькая дочь могла получать пособие.

Жительница Резекне Светлана и Александр прожили вместе 10 лет. После того, как у пары родилась маленькая дочурка, мужчина отправился на поиски работы в Англию. К сожалению, обстоятельства сложились не лучшим образом для семьи, и на чужбине Александр скончался.

«Ночью позвонила его мать и сказала, что ему стало плохо. Что-то с сердцем. В больнице он умер», со слезами на глазах рассказывает Светлана.

Светлана надеялась оформить несовершеннолетнюю дочь на право получения пособия в случае потери кормильца, которое, как она подсчитала, должно составлять 100 евро в месяц. Чтобы получать ежемесячное пособие, необходимо предоставить официальное подтверждение факта смерти кормильца, в данном случае, из Великобритании. Добиться этого женщина не может уже больше полугода.

«Необходимо, чтобы в Латвии его (Александра) признали умершим, чтобы ребенок мог получать ежемесячное пособие. Так как латвийские власти никаких документов не получали, в нашей стране он считается живым. Я уже пять раз отправляла запрос в Англию, но мне постоянно отказывают. Говорят, что такая информация (о смерти) не предоставляется», рассказывает Светлана.

"В случае внезапной смерти, Великобритания, Уэльс и Северная Ирландия предусматривает передачу случаев кончины специальному следователю - коронеру», сообщает представитель Министерства Иностранных дел Гинт Егерманис. "Пока идет расследование, данные о смерти не регистрируются, однако сам коронер может предоставить необходимы документы".

Светлана говорит, что она не получила временного документа о смерти мужа. Ей лишь сообщили о расследовании коронера.

«В последний раз они написали, что проходит расследование [установление причины смерти], поэтому никакая информация не доступна. Сказали, чтобы позже пробовала еще раз. Я попыталась получить подтверждение спустя некоторое время - но результат такой же», рассказывает Светлана.

Женщина попросила о помощи в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики, однако, все еще ожидает положительного результата.

"Многие учреждения занимаются подобным, но никто не хочет браться за такую работу. Я бьюсь о стену, но не могу добиться справедливости! Если моему ребенку полагаются эти деньги, почему государство их не платит?!» в отчаянии говорит Светлана.

“Bērnam pienākas pabalsts! Kāpēc to nemaksā?” Tēvs mirst Anglijā, ģimene “sitas” par pabalstu