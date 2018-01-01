В Риге мужчина пытался напасть на полицейских с «болгаркой», молотком и газовым баллоном

4 июля незадолго до 16:00 сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о мужчине, который неадекватно вел себя в одном из подъездов дома на улице Керамикас.

Стражи порядка, прибыв на место происшествия, заметили жительницу, которая открыла окно и указала полицейским на вход в подвал. Женщина рассказала, что сосед незадолго до прибытия полиции взломал в подвал двери.

Полицейские обратили внимания, что с пятого этажа дома до подвала протянут электрический кабель. Внезапно из подвала вышел агрессивно настроенный мужчина, державший в руках «болгарку». Он вел себя провокационно и начал размахивать электроинструментом.

Стражи порядка попросили мужчину положить пилу на землю, однако это разозлило его еще больше. Полицейские, оценив ситуацию, решили применить электрошоковый пистолет. Мужчина «болгарку» бросил на землю.

Вскоре он успокоился и рассказал, что ему не выдали ключи от подвала, поэтому он решил открыть двери самостоятельно. Во время разговора от него ощущался сильный запах алкоголя.

Мужчина взял «болгарку» и положил ее в расположенный неподалеку автомобиль. Однако, как оказалось позднее, он не собирался смиряться с произошедшим и внезапно вытащил из машины молоток и баллон с пропаном. С этими предметами он попытался напасть на полицейских. В результате, стражам порядка пришлось вновь применять электрошоковый пистолет. Агрессивно настроеннвый мужчина в сопровождении полицейских был доставлен в больницу.

Материалы дела переданы Госполиции для начала уголовного процесса.