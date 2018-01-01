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В Старой Риге испанец со спущенными штанами валялся на брусчатке

TVNET
Очередной турист оголился в Старой Риге | Фото: Publicitātes foto

Утром 8 июля работники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий турист оголился в Старой Риге. На место ЧП был отправлен ближайший патруль полиции.

Полицейские связались с коллегами из центра видеонаблюдений, которые, просмотрев видеозаписи, подтвердили информацию и дали направление поиска.

Компанию туристов остановили на улице Паласта. В ходе разговора выяснилось, что нарушитель порядка - гражданин Испании. Мужчина утверждал, что он случайно упал и во время падения растегнулся ремень и брюки сами собой спустились до колен.

Полицейские еще раз посмотрели посмотрели видеозапись и подтвердилось, что турист действительно упал из-за спущенных штанов.

На нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и применен штраф 70 евро.

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