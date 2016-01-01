На действия администраторов неплатежеспособности полиция получила сотни заявлений

Госполиция начиная с 2016 года получила несколько сотен заявлений о возможных противозаконных действиях в процессе неплатежеспособности, и прокуратуре для начала уголовного преследования переданы дела 50 администраторов, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В 2016 году для уголовного преследования передано 16 дел с 34 эпизодами против 16 администраторов неплатежеспособности.

В прошлом году для уголовного преследования передано 16 уголовных процессов с 45 эпизодами против 27 администраторов. Дела велись о присвоении, о невыполнении судебных решений, о произволе, препятствовании процессу неплатежеспособности, подделке документов, вымогательстве в составе организованной группы, легализации преступно нажитых средств и злоупотреблении служебным положением.

За семь месяцев для уголовного преследования передано семь уголовных процессов о 13 эпизодах против семи администраторов неплатежеспособности. Госполиция в этом году начала четыре процесса против администраторов неплатежеспособности.

В 2016 году Госполиция получила 377 заявлений о возможных противозаконных действиях в процессе неплатежеспособности, в 2017 году - 100 таких заявлений, за пять месяцев 2018 года - примерно 100.

В этом году в производстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) находится один уголовный проценсс о взяточничестве, в котором фигурирует администратор.