На берегу Даугавы в Риге поймали героинщиков: они кололись на глазах детей

9 июля вскоре после 14 часов сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги по камерам заметили трех взрослых с двумя маленькими детьми. Они отошли в отдаленное место на берегу Даугавы недалеко от Островного моста, после чего взрослые достали шприц. Передавая друг другу, они вкололи его содержимое в руки и ноги. Любознательные дети приблизились к взрослым, чтобы посмотреть, что те делают. Один из мужчин оттолкнул ребенка, а второй взял за ногу и оттащил еще дальше.

На место происшествия незамедлительно выехал автопатруль муниципальной полиции. Были вызваны и Служба неотложной медицинской помощи и Госполиция.

Прибывшие на место событий медики осмотрели детей и констатировали, что госпитализация им не нужна.

Во время осмотра вещей взрослых в сумочке женщины нашли десять упаковок с белым порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Мать детей рассказала, что в упаковках находится героин.

Дети в возрасте 1 и 2 лет были переданы сотрудникам Госполиции. В свою очередь взрослых задержали и доставили в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.

О произошедшем проинформирован Рижский сиротский суд.