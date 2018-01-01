В Кенгарагсе грузовая машина наехала на пенсионера, протащив его несколько метров

В среду утром, 11 июля, в Кенгарагсе на ул. Маскавас произошло трагическое ДТП. Под колесами грузовой машины погиб человек. Об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

ДТП произошло около 10 часов утра на перекрестке улиц Маскавас и Прушу, когда под колесами фуры марки Volvo оказался пешеход, скорее всего, пенсионер.

Тело мужчины грузовик протащил до 267-го дома на улице Маскавас. Вскоре после аварии две полосы по направлению в центр были заблокированы.

На месте ЧП работают дорожная полиция и следователи.