Случай на Кипсале: пришла отдохнуть на пляж с ребенком, а попала на «порносеанс»

«Она сидела на лужайке, засунув руку по локоть в штаны, и делала ЭТО», рассказывает Алиса, которая стала свидетельницей непристойного поведения некой девушки на пляже Кипсалы, где молодая мама отдыхала с мужем и семилетним ребенком. Однако, мастурбирующая в публичном месте наркоманка не стала единственным эмоциональным потрясением.

Когда Алиса вместе с семилетней девочкой по горячему песку направились в сторону туалета, взгляд мамочки привлекла необычная картина. Подойдя поближе она замерла на несколько секунд от увиденного: в публичном, хорошо заметном месте на лужайке у туалета, сидела молодая девушка, рука у нее была в штанах и она открыто мастурбировала. Алиса моментально отвела дочь подальше от такого порносеанса.

Мамочка считает, что девушка была под воздействием наркотиков: «У нее был затуманенный взгляд, будто, не в этой реальности находилась. Она не походила на обычную пьянчужку - накрашена, одета в черную спортивную кофту с капюшоном. Через два часа видела, как она шла в сторону магазина «Olimpia», рассказывает Алиса.

Послеобеденное время в минувшее воскресенье выдалось жарким, и на берегу Даугавы собралось много отдыхающих. Супруг Алисы Дзинтарс возмущается:

«Внутри раздевалки на земле лежал использованный презерватив, а во второй кабине бутылки из под алкоголя.

Когда увидел это, запретил своему ребенку бегать по песку, так как на земле могли оказаться битые стекла или оставленные наркоманами шприцы. Я понимаю, что пляж, который находится совсем недалеко от центра города, посещает самая разная публика. Но мы, вероятнее всего, сюда больше не придем».

Алиса также добавила, что в песке было много окурков.

Молодая семья в человеческом неприличии не винит ни самоуправление, ни муниципальную полицию, чей пост спасателей находится на другом берегу. «Почему нельзя пляж отгородить забором и сделать вход платным? Это очень эксклюзивное место, живая зона отдыха в черте города - это необходимо понимать. Почему семьи с детьми вынуждены ехать за город, пока деклассированные элементы отдыхают на пляже чуть ли не в центре?».