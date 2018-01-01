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За легализацию преступно нажитых средств задержан сотрудник Госагентства обеспечения

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, легализации преступно нажитых средств в большом объеме и избегании уплаты налогов Бюро внутренней безопасности задержала сотрудника Госагентства обеспечения. Сотрудник агентства подозревается в присвоении транспортного средства.

Кроме того, в рамках следствия были проверены подозрительные сделки на счетах лица, так как их оборот в течение трех лет превысил 1 миллион евро.

К задержанному применены статус задержанного и мера пресечения - арест.

Бюро внутренней безопасности начало уголовный процесс по третьей части 195-го пункта, второй части 218-го пункта, первой части 179-го пункта и второй части 196-го пункта Уголовного закона.

Бюро внутренней безопасности продолжает досудебное расследование.

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