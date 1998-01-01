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Не уступила дорогу: девочка на велосипеде нарушила ПДД и попала в больницу

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

В четверг в Энгурском крае подросток-велосипедистка получила травмы, не пропустив автомобиль, движущийся по главной дороге, сообщает агентство ЛЕТА.

Девочка 2003 года рождения, выезжая на главную дорогу на велосипеде, не пропустила имеющую преимущество «Volvo V70», в результате чего произошло столкновение. Девочку с травмами доставили в больницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Курсас и Росмес в Энгуре.

В свою очередь в волости Ирлавас Тукумского края, пытаясь избежать столкновения с животным, в ночь на пятницу перевернулась автомашина «Volvo V40». В результате, пострадал водитель 2000 года рождения и пассажир 1998 года рождения.

Всего же за прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 19 человек, в том числе пять пешеходов и два велосипедиста, свидетельствует оперативная информация Госполиции.

За сутки зарегистрировано 85 ДТП, в 17 из них пострадали люди.

35 ДТП произошло в Рижском регионе, 18 - в Земгале, по 12 - в Курземе и Видземе, восемь - в Латгале.

Задержано девять автоводителей с состоянии алкогольного опьянения.

За сутки полицейские оформили 218 протоколов об административном нарушении за превышение разрешенной скорости движения. Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Риге и окрестностях столицы - 79.

Всего в четверг за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 523 протокола.

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