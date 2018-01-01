На берегу пруда в Упесциемсе найдены детские вещи. Разыскивают владельца

12 июля Госполиция получила информацию о том, что в Упесциемсе Гаркалнского края, на берегу пруда Альберт (Alberta dīķis), жители нашли одежду ребенка, личность которого пока что не установлена.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, вещи в этом месте находятся уже с 9 июля или даже раньше.

Среди найденных вещей спортивная обувь 35 размера, куртка и штаны. Ребенку, которому принадлежат вещи, возможно, 8 - 10 лет.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями и отозваться лицо, которому эти вещи принадлежат, или жителей, который что-либо знают о их владельце.

Связаться с полицией можно по телефону 67950350 или 110, а также обратившись в отделение Саулкрасты на улице Ноликтавас 10а.