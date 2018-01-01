Пятница, 13-е: Два человека пострадали на рабочих местах

В пятницу, 13 июля, произошло два тяжелых несчастных случая на рабочих местах, пострадали три работника, сообщила Государственная инспекция по труду (ГИТ).

В Добельском крае в крестьянском хозяйстве два работника 17 и 47 лет смешивали химические вещества. Внезапно произошел взрыв, и оба мужчины получили тяжелые химические ожоги. Оба они сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице.

В Бауске на сельскохозяйственном предприятии

19-летний сотрудник упал с высоты примерно восемь метров. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

ГИТ начала расследование обоих инцидентов.

С начала года до 13 июля на работе погибли 16 человек, еще 27 были найдены умершими. Еще 80 человек в этом году получили на рабочих местах тяжелые травмы.