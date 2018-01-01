Суббота, 14 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В Германии из-за проблем с давлением в салоне Ryanair госпитализировали 33 пассажира

Русский TVNET
Ilustratīvs attēls | Фото: AFP/Scanpix

Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии после того, как пассажиры пожаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Лайнер следовал из Дублина в хорватский город Задар. На его борту находились 189 пассажиров. После приземления во Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы. Остальные пассажиры провели ночь в аэропорту - их планируется отправить другим рейсом позже в субботу.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.

0 Комментарии