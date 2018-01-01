В Германии из-за проблем с давлением в салоне Ryanair госпитализировали 33 пассажира

Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии после того, как пассажиры пожаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Лайнер следовал из Дублина в хорватский город Задар. На его борту находились 189 пассажиров. После приземления во Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы. Остальные пассажиры провели ночь в аэропорту - их планируется отправить другим рейсом позже в субботу.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.