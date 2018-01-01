В Кокнесском крае произошло лобовое столкновение: погибли двое

Вчера в Кокнесском крае в результате столкновения двух автомобилей погибли двое мужчин, сообщает Госполиция.

В 18.43 на Даугавпилсском шоссе в Кокнесском крае произошло лобовое столкновение автомобилей «VW» и «Renault».

В аварии погибли водитель «Renault» 1969 г. рожд. и его пассажир 1985 г. рожд.

В ДТП пострадал также пассажир «VW» 1979 г. рожд.

По данным оперативных служб, в очень тяжелом состоянии в больницу были доставлены еще два пострадавших в аварии - 42-летняя женщина и 29-летний мужчина.