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В Ауце родные ищут пропавшего без вести Иво

Русский TVNET
Ivo Berovskis | Фото: Facebook

Уже с понедельника (9 июля) ничего не известно о жителе Ауце Иво Беровскисе. Его родственники очень встревожены, ведь мужчина всегда давал о себе знать, когда отлучался на длительное время.

Мужчина исчез из дома, не взяв ни мобильный телефон, ни кошелек, ни деньги. Двери были оставлены на распашку, будто мужчина ушел куда-то в спешке.

Сестра Иво Кристина говорит, что ее брата точно кто-то должен был видеть, ведь Ауце очень маленький, а мужчина был одет очень ярко - в оранжевую футболку и такого же цвета шорты, а на ногах зеленая спортивная обувь.

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