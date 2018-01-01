В центре Риги водитель въехал в стену McDonald's и скрылся с места ДТП

Утро в ресторане McDonald's напротив торгового центра «Ориго» началось с ЧП. Клиент на машине марки Мерседес решил сделать заказ в экспересс-кассе, не предусмотренной для водителей. Последствия столь необдуманного поступка можно увидеть в галерее Русского TVNET.
Капот машины сложился в гармошку возле окошка кассы быстрого обслуживания, которое выходит на улицу.
Полиция получила вызов на место ЧП в 5.39 утра.
В Госполиции рассказали, что водитель сбежал с места ДТП. Информации о пострадавших нет.
На место ДТП работали полицейские и две машины спасателей.