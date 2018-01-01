В центре Риги водитель въехал в стену McDonald's и скрылся с места ДТП

Утро в ресторане McDonald's напротив торгового центра «Ориго» началось с ЧП. Клиент на машине марки Мерседес решил сделать заказ в экспересс-кассе, не предусмотренной для водителей. Последствия столь необдуманного поступка можно увидеть в галерее Русского TVNET.