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В центре Риги водитель въехал в стену McDonald's и скрылся с места ДТП

Русский TVNET
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Фото: tvnet

Утро в ресторане McDonald's напротив торгового центра «Ориго» началось с ЧП. Клиент на машине марки Мерседес решил сделать заказ в экспересс-кассе, не предусмотренной для водителей. Последствия столь необдуманного поступка можно увидеть в галерее Русского TVNET.

Капот машины сложился в гармошку возле окошка кассы быстрого обслуживания, которое выходит на улицу.

Полиция получила вызов на место ЧП в 5.39 утра.

В Госполиции рассказали, что водитель сбежал с места ДТП. Информации о пострадавших нет.

На место ДТП работали полицейские и две машины спасателей.

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