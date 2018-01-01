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Пожар в Риге: Из жилого дома эвакуировали 10 человек

LETА
Фото: Jānis Škapars / TVNET

Вчера в результате пожаров в Латвии пострадали два человека, еще двое были спасены и десять эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 15.02 пожарные получили вызов на пожар в Риге, где в двухэтажном жилом доме на первом этаже открытым пламенем горела квартира. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Из дома было эвакуировано 10 человек, один жилец спасен. Пожар был ликвидирован в 18.07.

В 18.05 пожарные получили вызов на пожар в девятиэтажном доме в Риге, где в одной из квартир на седьмом этажа пригорела еда. Пожарные проникли в квартиру по автолестнице и спасли из заполненной дымом квартиры человека, который был передан медикам.

Еще один человек пострадал в результате пожара в Даугавпилсе, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома также пригорела оставленная на плите еда.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрированы 23 пожара, в том числе 10 в Риге, четыре - в других городах, девять - в регионах.

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