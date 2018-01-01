В Старой Риге хулиган напал на «скорую»

Утром 10 июля стражи порядка получили сигнал от бригады Неотложной медицинской помощи, на которую напали на улице Калькю в Старой Риге. Об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

Прибыв на место ЧП, полиция увидела мужчину, который руками выбил стекло в машине «скорой». Об этом рассказал главный инспектор Туристического отдела Рижской муниципальной полиции Мартиньш Кипурс.

Учитывая то, что напавший на «скорую» пьяный мужчина вел себя агрессивно, полиция усмирила его наручниками.

В разговоре с медиками полицейские выяснили, что незадолго до нападения, в окно машины постучался агрессивно настроенный мужчина, который получил ожог от перцового баллончика. Медики объяснили, что в данный момент не могут оказать помощь, поскольку заняты другим пострадавшим.

После отказала мужчина выбил стекло в машине бригады. Полиция решила доставить хулигана в участок.