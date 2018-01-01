В такси нашли марихуану: Водителя лишили прав на 4 года

Рижский районый суд на четыре года лишил таксиста водительских прав. В его машине при проверке в аэропорту «Рига» была обнаружена баночка с марихуаной.

Согласно решению суда, служебная собака кинологического отделения таможни во время патруля аэропорта указала на автомобиль, в котором могли находиться наркотики. При обыске такси и была найдена упомянутая баночка.

Однако, водитель рассказывал о том, что находка ему не принадлежит, а забывчивому клиенту.

Но на медицинской экспертизе выяснилось, что таксист сам находился под воздействием марихуаны. Водителя наказали штрафом 1200 евро, 10 сутками ареста и лишение водительских прав на четыре года.