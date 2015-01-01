Латвия - среди лидеров ЕС по самоубийствам

В 2015 году в Латвии произошло 19 самоубийств на 100 000 жителей, это один из самых крупных показателей в странах ЕС, говорится в опубликованных в понедельник Eurostat данных.

Самый высокий показатель самоубийств в Литве - 30 на 100 000 населения, далее следуют Словения (21 на 100 000 населения), Латвия и Венгрия (по 19 на 100 000 населения), Бельгия и Хорватия (по 17), затем Эстония с 16 суицидами на 100 000 населения.

Средний показатель по ЕС - 11 человек на 100 000 населения.

Самый низкий показатель суицидов в 2015 году был на Кипре (4 на 100 000 населения), а также в Греции (5 на 100 000 населения), Италии (6 на 100 000 населения), Великобритании (7 на 100 000 населения) а также в Испании и на Мальте ( по 8 на 100 000 населения).

Всего в 2015 году в ЕС покончили жизнь самоубийством 56 200 человек, то есть 1,1 процента от 5,2 млн скончавшихся в том году человек.

77 процентов самоубийц составили мужчины, 31 процент были в возрасте от 45 до 60 лет.