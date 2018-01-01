В Риге хозяйка оставила собаку в стоящей на солнце машине на полтора часа

В субботу, 14 июля, вскоре после 9 часов утра сотрудники Зиемельского управления муниципальной полиции Риги получили информацию об автомобиле марки «Toyota» в Милгрависе, в котором надолго оставили в беспомощном состоянии.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили вызвавшую их женщину. Она рассказала, что в 9:00 вышла погулять с собакой и услышала скуление собаки из припаркованной машины. Женщина опросила нескольких прохожих, однако выяснить, кому принадлежит автомобиль, не сумела. Поэтому она решила и обратиться в муниципальную полицию.

Стоит отметить, что автомобиль был припаркован под прямыми лучами солнца. В багажном отделении машины была оставлена переноска для животных, из которой выглядывала собака маленького размера.

Ей не оставили ни воды, ни корма. В момент прибытия стражей порядка собака скулила непрерывно.

Во время осмотра транспортного средства оказалось, что стекло задней пассажирской двери опушено всего на сантиметр.

Муниципальные полицейские вызвали коллег из Госполиции, которые незамедлительно исследовали ближайшие многоквартирные дома и разыскали женщину, к которой владелица машины приехала в гости.

Хозяйка собаки утверждала, что оставила собаку всего на полчаса, однако с момента получения информации о произошедшем прошло уже полтора часа.

Женщина добежала до машины и вытащила собаку. Животное было вспотевшим, однако незамедлительная ветеринарная помощь ей требовалась. Когда полицейские объясняли женщине, что ее действия причиняют собаке физические страдания и животное от перегрева может погибнуть,

дама больше интересовалась не здоровьем питомца, а тем, какой штраф ее ожидает.

Во время проверки данных выяснилось, что собака не была зарегистрирована. Таким образом, нарушительнице составили два административных протокола - за жестокое обращение с животным и за отсутствие регистрации у собаки.

В первом случае физическому лицу грозит штраф от 7 до 350 евро, а во втором - от 7 до 210 евро.

Муниципальная полиция Риги напоминает, что в автомобиле ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей или домашних животных. Кроме того, стражи порядка в таких ситуациях уполномочены выбить стекло машины.