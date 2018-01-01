В Саласпилсе пенсионерка помогла задержать вора, схватив его двумя руками

Благодаря своей доверчивости, пенсионерка осталась без мобильного телефона, который у нее украл прохожий в Саласпилсе. Как женщине удалось найти вора и вернуть свою вещь - рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

13 июля в участок Саласпилса Государственной полиции поступила информация о краже мобильного телефона в Саласпилсе. Мужчина попросил у пенсионерки телефон - позвонить другу, а вместо благодарности не вернул мобильник, а украл его и заложил в ломбард.

Когда женщина возвращалась домой, она увидела вора и схватила его обеими руками. Пенсионерка просила вернуть ее телефон. Прохожие, увидев происходящее, вызвали олицию. рибывшие на место ЧП стражи порядка задержали воришку и доставили его в участок.

Выяснилось, что задержанный мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Полиция выяснила, в какой ломбард преступник отнес телефон и вернула аппарат пенсионерки.

Начат уголовный процесс.